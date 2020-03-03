Депутаты предлагают разрешить митинги на Невском и Дворцовой

Законодательное собрание Петербурга 4 марта во втором чтении рассмотрит законопроект о митингах. Поправки к документу внесли депутаты фракции «Справедливая Россия».

Они предлагают разрешить проведение митингов и массовых мероприятий на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях.

«В этих местах уже проходит множество других городских мероприятий (концерты, шествия, парады, крестный ход), поэтому запрет на проведение митингов там является необоснованным», — отметили в пресс-службе петербургского регионального отделения «Справедливой России».

Парламентарии также просят организовать как минимум один гайд-парк в каждом районе Петербурга и увеличить максимальное число участников публичных мероприятий, не требующих предварительного уведомления.

Допустимое расстояние между людьми, стоящими на одиночных пикетах, предлагают сократить с 50 м до 15 м.

Парламентарии также просят разрешить проводить пикеты на расстоянии 15 м от зданий, которые занимают органы госвласти Петербурга.

Поправки были разработаны депутатами Алексеем Ковалевым, Надеждой Тихоновой и Александром Егоровым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга попросили спикера парламента Вячеслава Макарова ускорить рассмотрение поправок в закон о митингах и шествиях.