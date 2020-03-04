S7 изменила правила перевозки животных после инцидента с котом Виктором

Упитанный кот Виктор стал первым животным, который полетел по новым правилам перевозки животных в авиакомпании S7. Об этом рассказал владелец кота Михаил Галин на своей странице в Facebook.

Российская авиакомпания S7 с марта увеличила допустимый вес животных на рейсе до 10 кг. Ранее в компании действовало ограничение по весу питомца в 8 кг.

«Маленький кот меняет правила больших людей. Первый шаг всегда самый важный и сложный, но он сделан!.. «, — написал Галин.

Напомним, жителя Владивостока Михаила Галина не хотели пропускать в самолет с котом из-за веса его питомца. Кот весил 10 кг, что превышает установленные нормы: вес не должен превышать 8 кг. Сотрудники «Аэрофлота» потребовали сдать Виктора в багаж. На все просьбы и доводы, что животное живым не долетит в багаже сотрудники не реагировали. Однако мужчина все же нашел выход из ситуации. Он прибег к хитрости: во время досмотра мужчина предъявил другого кота, который весил меньше, чтобы сотрудники аэропорта взвесили его и пропустили на борт. В итоге кот Виктор полетел со своим хозяином.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителя Владивостока лишили накопленных бонусов за нарушение правил. Он просит компанию сделать доброе дело.