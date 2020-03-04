Две иномарки не поделили перекресток в Выборгском районе

Две иномарки не поделили перекресток в Выборгском районе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 4 марта в Выборгском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении улицы Александра Матросова с Лесным проспектом. Проезжую часть не смоли поделить две иномарки.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.

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