Петербурженка с подозрением на коронавирус сбежала от лечения в Индии на родину

Она уже приземлилась в Пулково. Фото: Baltphoto

Она уже приземлилась в Пулково. Фото: Baltphoto

Жительница Северной столицы, находившаяся в Индии, рассказала, что местные врачи подозревают у нее коронавирус.

Предварительный диагноз «коронавирус», поставленный медиками из больницы Дели, вероятно, не удовлетворил пациентку и, не выдержав трехнедельного карантина в индийском госпитале, петербурженка сбежала домой, в Россию. Врачи попытались остановить девушку, но не успели.

Кристина вылетела из Дели в Петербург с пересадкой в Москве. Она поделилась с подписчиками симптомами плохого самочувствия на свой странице в Instagram: температура под 40, кашель, затрудненное дыхание. Все это можно отнести к признакам коронавируса. Однако девушка уверена, что опасная инфекция здесь не причем. Остается только ждать, какой вердикт вынесут петербургские врачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Южной Корее число погибших от коронавируса выросло до 32 человек.