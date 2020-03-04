Экс-министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО

Экс-министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО
Экс-министр открытого правительства РФ Михаил Абызов. Фото: Baltphoto / Дарья Иванова

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов подал заявление о заключении брака с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой.

«Подали заявление в ЗАГС Рязанского района Москвы, выездная регистрация будет проходить в СИЗО», — сказал его адвокат Александр Аснис, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что свадьба пройдет в «Лефортово» 25 марта, проведение мероприятия согласовано с ФСИН.

Абызова обвиняют в создании преступной группировки с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Абызов с подельниками обманул акционеров двух энергетических компаний, украл и вывел за границу 4 млрд рублей. Адвокаты бывшего министра пытались убедить суд отпустить его под домашний арест, предлагая залог размером 1 млрд рублей. За Абызова ходатайствовали Анатолий Чубайс, Аркадий Дворкович, Наталья Тимакова и Александр Волошин, однако все это не помогло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что со счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, находящегося под арестом, пытались снять деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Сергея Степанова.

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