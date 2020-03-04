На Арсенальной набережной бросили разбитый Делимобиль

В среду, 4 марта, на Арсенальной набережной произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга.

По словам очевидцев, Делимобиль стоит посреди проезжей части напротив СИЗО «Кресты». Водителя рядом нет. Судя по всему он сбежал с места ДТП.

«Делимобиль стоит грустит в гордом одиночестве на Арсенальной набережной напротив крестов, в сторону Литейного. Водитель похоже убежал стресс снимать», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

«Может его (водителя, прим.редакции) посадили, в кресты», — шутят пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.