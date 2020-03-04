Долгострой в ЖСК «НовоДевяткино» получил ввод в эксплуатацию

Проблемный жилой дом на Озерной улице, 8 получил разрешение на ввод в эксплуатацию от комитета Госстройнадзора Ленинградской области. Застройщиком был ЖСК «НовоДевяткино».

Орган местного самоуправления выдал разрешение на строительство дома еще в 2008 году. Закончить его строительство удалось только при содействии региональных властей.

Уже после окончания строительства долгостроя кадастровые инженеры установили, что часть дома находится вне территории земельного участка, собственником которого является ЖСК «НовоДевяткино».

Проблему также создавало то, что смежные участки, на котором располагался дом, были арестованы. Областные власти решили проблему, внеся изменения в документы территориального планирования муниципалитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино сдали долгострой ЖК «Силы природы».