Сбербанк рассказал, как защититься от телефонного мошенничества

В Сбербанке рассказали о способах защиты от телефонных мошенников. Фото: pixabay.com

В Сбербанке рассказали о способах защиты от телефонных мошенников. Фото: pixabay.com

Социальная инженерия остается одним из наиболее распространенных методов мошенничества. Как защитить себя и свои деньги, рассказал в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк.

Под социальной инженерией подразумевается тот тип мошенничества, когда злоумышленники под видом сотрудников соцслужб, банков или госучреждений втираются в доверие к человек, либо мотивируют его добровольно передать деньги. Связываются с потенциальными жертвами мошенники, как правило, по телефону.

Защититься от телефонного мошенничества можно с помощью простых рекомендаций.

«Запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 8 800 555-55-50. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный», — посоветовали в Сбербанке.

Также рекомендуется сразу заканчивать разговоры в сомнительных ситуациях, а после звонка обратиться в банк по номеру 900 и сообщить о произошедшим.

Ни в коем случае нельзя совершать никаких операций по инструкции звонящего. Работник банка никогда не попросит перевести деньги или назвать секретные данные.

В случае, если вы сообщили что-то мошенникам по телефону, немедленно свяжитесь с представителями банка по номеру 900.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербурге 91-летний пенсионер стал жертвой мошенничества. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником Сбербанка. Он сообщил, что тому положена госвыплата 320 тыс. рублей. Для её получения он, якобы, должен был заплатить 16 тыс. рублей «налога».