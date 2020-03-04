Утром в центре Гатчины подожгли Toyota Land Cruiser

В Ленинградской области в городе Гатчина произошел автомобильный пожар. Водитель не смог самостоятельно справиться с огнем.

Как сообщили местные жители в группе «АВТО Гатчина» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло на улице Соборной в центре Гатчины утром в среду, 4 марта. По словам очевидцев, двое неизвестных злоумышленников в масках облили Toyota Land Cruiser и подожгли. Владелец авто в это время был в кофейне поблизости.

Заметив полыхающий автомобиль, хозяин машины выбежал на улицу и попытался потушить пламя огнетушителем, однако у него не получилось ликвидировать возгорание своими силами. На месте происшествия работали спасатели.

О возможных пострадавших не сообщается.

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