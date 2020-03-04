В Ленобласти полсотни детей попали в больницу с ОРВИ и гриппом

Наиболее эффективным способом защиты от простуды и гриппа остается вакцинация. Фото: pixabay

Наиболее эффективным способом защиты от простуды и гриппа остается вакцинация. Фото: pixabay

В Ленинградской области всего за одну неделю были госпитализированы 55 несовершеннолетних, заболевших ОРВИ и гриппом.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, несмотря на высокое число госпитализированных детей, заболеваемость в области остается на уровне ниже порогового значения.

В ведомстве отметили, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась почти на девять процентов. При этом известно, что большинство заболевших являются детьми. Их больше половины из числа всех заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновом Бору продлили карантин по гриппу и ОРВИ. Во время карантина отменяются массовые культурные и спортивные мероприятия для детей в закрытых помещениях.