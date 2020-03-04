В Волхове будут судить обвиняемого в убийстве и его подельников

В Ленинградской области в городе Волхов перед судом предстанут трое горожан. Один из них обвиняется в убийстве, а остальные — в укрывательстве убийства.

Как сообщает областное Следственное управление СК РФ, в ходе расследования безвестного исчезновения 35-летнего жителя Волхова правоохранители установили место его захоронения. Также полиция нашла подозреваемого в убийстве — 40-летнего ранее судимого мужчину.

По версии следствия, все произошло еще в мае 2018 года. Компания мужчин находилась в квартире общего знакомого, где они устроили посиделки с алкоголем. Внезапно между гостями вспыхнул конфликт, в результате которого один из мужчин ударил погибшего «колюще-режущим предметом» в шею. Мужчина умер на месте.

Трое собутыльников решили избавиться от тела и вывезли его в лес в районе садоводческого массива «Лесной-7», а там закопали.

Подозреваемого в убийстве обвиняют по соответствующей статье уголовного кодекса, а двоих подельников обвиняют в укрывательстве преступления. Последние находятся под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти опасный рецидивист получил 11 лет колонии особого режима за убийство.