Отец Филиппа Киркорова не оплатил 8 штрафов за нарушения ПДД

Отец Филиппа Киркорова не оплатил 8 штрафов за нарушения ПДД
Бедрос Киркоров. Фото: kremlin.ru

Отец звезды отечественной поп-сцены Филиппа Киркорова, 87-летний Бедрос Киркоров задолжала приставам 6 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения.

Неоплаченные артистом штрафы ГИБДД попали на исполнение приставам. Данные о долге размером в шесть тысяч рублей появились на интернет-портале Федеральной службы судебных приставов. В общей сложности, болгарский артист не оплатил восемь штрафов за нарушение ПДД.

Шесть из них были выписаны на имя отца Киркорова в Новгородской области, два — в Московской, все на сумму от пятисот до двух тысяч рублей. Нарушения фиксировала видеокамера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге компания задолжала ГИБДД более полутора миллионов рублей. Взыскивать сумму пришлось в судебном порядке. В общей сложности организация должность погасить 1768 штрафов.

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