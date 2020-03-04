С петербургской организации взыскали почти миллион рублей штрафов ГИБДД

Речь идет 1798 штрафов ГИБДД на общую сумму 1 миллион 646 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

Речь идет 1798 штрафов ГИБДД на общую сумму 1 миллион 646 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

В Петербурге коммерческой организации, не исполняющей административные наказания за лихую езду водителей, пришлось погасить штрафы ГИБДД принудительно.

Многократные штрафы за превышение скорости должно было оплатить ООО «Автовилла».

Речь идет 1798 штрафов ГИБДД на общую сумму 1 миллион 646 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Сейчас с компании взыскано более 818 тысяч рублей задолженности по административным штрафам. При этом 934 исполнительных производства находятся на стадии исполнения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 90 миллионов рублей задолженностей погасили водители, которые предпочли сохранить свой автомобиль.