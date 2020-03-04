В Петербурге «минеры» угрожают взорвать самолеты

Анонимные злоумышленники, которые почти каждый день отправляют угрозы «минирования» петербургским судам, решили перейти на самолеты.

Фотографию писем с новыми угрозами публикует Объединенная пресс-служба городских судов. «Минеры» выдвинули очередные требования в адрес Константина Малофеева, который «не возвращает украденные 120 биткоинов».

Анонимы написали, что будут «минировать» самолеты во время полета. Также они сообщили, что авиакомпании и аэропорты получили аналогичные письма. Злоумышленники призвали призвали «скидываться в общий котел».

На данный момент в Петербурге эвакуирован Петродворцовый районный суд. Угрозы также поступили в сеть магазинов «Магнит». Также сообщается о «заминировании» мостов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что негодующая петербурженка «заминировала» ларек с некачественным алкоголем.