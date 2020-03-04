В Выборге начали обрезать липы вдоль улиц

В Ленинградской области в городе Выборг обрезали несколько лип, растущих вдоль улицы Гагарина, сообщили в районной администрации.

Администрация Выборга провела обрезку деревьев в целях обеспечения безопасности электросетей вдоль улицы. На Гагарина также обрежут липы около светофоров, те же работы проведут на перекрестке Ленинградского проспекта и Крепостной улицы.

Как сообщили в пресс-службе администрации, в течение нескольких лет власти пытались сделать все возможное для сохранения деревьев — проводилась обрезка и регулярно убирались молодые побеги, которые перекрывали светофоры.

«В этом году для организации безопасности дорожного движения эти насаждения будут удалены», — отметили в пресс-службе.

Помимо вырубки и обрезки лип в Выборге в 2020 году собираются высадить около 150 новых деревьев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Выборга просят установить памятник погибшему псу Мишке.