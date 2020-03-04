«Выборы, выборы»: Шнуров начал политическую карьеру новым матерным роликом

Российский музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров поделился с поклонниками отрывком новой песни, в которой пообещал изнасиловать кандидатов на выборах.

Ролик с новой песней музыкант опубликовал на своей страничке в Instagram.

«Выборы, выборы, Белки скачут в колесе, кандидаты», — поет музыкант

В матерных стихах лидер группы «Ленинград» заявляет, что будет доминировать «над несистемными и системными» представителями власти.

«Это лучший предвыборный ролик», — написал подписчик в комментариях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Шнурова. Он рассказал, что будет делать, если к нему перестанут проявлять интерес СМИ.