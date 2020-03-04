Эксперт: Эргашеву надо заняться районными поликлиниками

Эксперт: Эргашеву надо заняться районными поликлиниками
Олег Эргашев. Фото: gov.spb.ru

Уровень работы районных поликлиник в Петербурге существенно ниже уровня специализированных центров, в которых проводят уникальные операции. Новому вице-губернатору Олегу Эргашеву необходимо сосредоточиться на «повседневной сфере», считает политолог Юрий Светов.

«Есть центры, которые прекрасно оснащены, которые великолепно делают самые сложные операции. А есть повседневная сфера, это районные поликлиники, обычные больницы, на которые чаще всего поступают жалобы. Ему [Эргашеву — прим. ред.] стоит обратить внимание на очереди, возможности удаленно записываться к специалистам и другие более повседневные вопросы», — отметил политолог в разговоре с gazeta.spb.ru.

Светов отметил, что Олег Эргашев обладает всеми данными для того, чтобы стать успешным вице-губернатором. Однако, как он реализует этот потенциал, покажет время. На посту Эргашеву придется заниматься не только здравоохранением, но и новой для него сферой социальной политики.

«С моей точки зрения Митянина была удачным вице-губернатором в области социальной политики. Она была на своем месте и много сделала для того, чтобы эти направления развивались», — подчеркнул Светов.

Напомним, 4 марта Законодательное собрание Петербурга утвердило Олега Эргашева на пост вице-губернатора. В сферу его ответственности войдут вопросы здравоохранения и социальной политики. Прежде их курировала Анна Митянина, перешедшая на пост детского омбудсмена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что назначение Олега Эргашева на пост вице-губернатора Петербурга может стать шагом к интеграции с Ленинградской областью.

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Эксперт: Эргашеву надо заняться районными поликлиниками
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