Ленобласть готовится к проведению цифровой Всероссийской переписи населения

Ленобласть готовится к проведению цифровой Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году. Фото: 2020-god.com

Первая цифровая Всероссийская перепись населения пройдет в стране в октябре этого года.

Первый зампредседателя областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Антон Финогенов заявил, что поскольку последнее десятилетие в Ленобласти происходит активное развитие жилищного строительства, властям важно знать о фактическом количестве жителей региона. Результаты переписи помогут эффективней спланировать строительство социальной и транспортной инфраструктуры.

Во время предстоящей переписи россияне получат возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. Пройти процедуру перепись также можно будет на переписных участках и в МФЦ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне смогут выбрать любую национальность при переписи.

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Ленобласть готовится к проведению цифровой Всероссийской переписи населения
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