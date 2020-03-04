В Италии закрыли все учебные заведения из-за коронавируса

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

Итальянское правительство сделало заявление о том, что с 5 марта в стране закрываются все учебные заведения. Причиной стало активное распространение коронавируса в стране.

Как сообщает агентство ANSA, решение о временном приостановлении работы всех университетов и школ в Италии было принято после встречи премьер-министра Джузеппе Конте с членами кабмина.

Запрет на посещение учебных заведений для итальянских школьников и студентов будет снят через 10 дней после закрытия, 15 марта. Гражданам страны предложат на месяц отказаться от телесных контактов с другими людьми, а также отметить деловые встречи и спортивные мероприятия. Окончательное решение по эти пунктам будет принято позже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы отказываются от планов на отдых в Италии.