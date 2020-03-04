Автомобили смогут следить за нарушениями ПДД

Автомобили смогут следить за нарушениями ПДД
"Умные" автомобили сообщат о нарушении ПДД. Фото: Pixabay

Бортовой компьютер будет уведомлять водителя о случившемся.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем сообщили в Росстандарте, пишут «Известия». Все машины, которые собирают в России, смогут распознавать нарушение правил дорожного движения. Нововведение примут до конца октября 2020 года. О любых инцидентах автомобиль будет предупреждать своего владельца – если зафиксирует серьезное нарушение, то завибрирует дверь или сиденье. Такие устройства установят не только в легковушках, но и автобусах, троллейбусах, грузовиках.

Они будут полезны особенно для начинающих водителей, которые только недавно сели за руль. Пока что компании, производящие машины, никак не комментируют инициативу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что завод Nissan в Петербурге будет работать в одну смену.

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