Автомобили смогут следить за нарушениями ПДД

Бортовой компьютер будет уведомлять водителя о случившемся.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем сообщили в Росстандарте, пишут «Известия». Все машины, которые собирают в России, смогут распознавать нарушение правил дорожного движения. Нововведение примут до конца октября 2020 года. О любых инцидентах автомобиль будет предупреждать своего владельца – если зафиксирует серьезное нарушение, то завибрирует дверь или сиденье. Такие устройства установят не только в легковушках, но и автобусах, троллейбусах, грузовиках.

Они будут полезны особенно для начинающих водителей, которые только недавно сели за руль. Пока что компании, производящие машины, никак не комментируют инициативу.

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