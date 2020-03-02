Завод Nissan в Петербурге будет работать в одну смену

Завод Nissan в Петербурге будет работать в одну смену
Завод отмечает падение спроса на машины. Фото: Pixabay

Всему виной – падение спроса на автомобили, не связанное с коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем сообщает «Коммерсантъ». Автомобильный завод Nissan в Петербурге в ближайшее время начнет работать в одну смену, так как потребителя все реже покупают машины. Так, в 2019 количество проданных автомобилей марки упало на 20%. Представители компании отмечают, что для них важен российский рынок и уходить с него они не планируют. К нескольким сменам предприятие вернется, как только увеличится спрос.

Напоминаем, что в прошлом году завод уже сокращал выпуск автомобилей более чем на семь процентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что работу Петербургского завода по переработке отходов будет контролировать специальная группа.

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