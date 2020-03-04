В РПЦ призвали оставить девочек без образования в школе

В РПЦ призвали оставить девочек без образования в школе
Протоиерей Димитрий Смирнов. Фото: кадр из видео dimitrysmirnov.ru

Глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов считает, что вместо получения образования в школе девочки должны учиться материнству.

Смирнов рассказал в эфире радиостанции «Радонеж» историю одной из прихожанок, которая решила не отправлять свою семилетнюю дочь в школу, а вместо этого она заставила ее нянчить ее остальных детей.

По его словам, девочкам нечего делать в школе. Протоиерей считает, что там девочки могут научиться лишь зависти, обзыванию, сквернословию и хамству взрослым. А без образования девочка станет «готовой мамой и все будет уметь».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РПЦ гражданских жен приравняли к «бесплатным проституткам».

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