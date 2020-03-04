В Петербурге проведут флешмоб в защиту часовни-ризницы от РПЦ

Часовня-ризница Спаса на Крови на переднем плане. Фото: google.maps

Часовня-ризница Спаса на Крови на переднем плане. Фото: google.maps

Днем в субботу, 7 марта, петербургские активисты организуют флешмоб «Очередь в музей» около часовни-ризницы Спаса на Крови.

Как сообщается на стене группы «Защитим музей Исаакиевский собор» в социальной сети «ВКонтакте», петербуржцы соберутся в 14:00 7 марта около Ризницы, сфотографируются и зайдут внутрь на выставку «Волшебные краски стекла и огня». После посещения выставки участники флешмоба напишут в Книге отзывов, что жители Петербурга нуждаются в музее.

Организаторы сообщили gazeta.spb.ru, что приходской священнослужитель храма направил в Смольный прошение о передаче часовни-ризницы РПЦ. Известно, что здание он хочет переоборудовать под «церковную раздевалку».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургская епархия опровергла слухи о передаче Спаса на Крови РПЦ.