Свершилось: «Вконтакте» учится распознавать голосовые сообщения

Теперь человек сможет прочитать то, что ему прислали в формате аудио.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем рассказали в компании. Сейчас в социальной сети «Вконтакте» тестируют новую технологию, благодаря которой голосовые сообщения можно будет не слушать, а читать. Дело в том, что не всем пользователям удобно писать, а другим – не всегда удобно слушать. Расшифрованный текст станет спасением для всех и положит конец вечным спорам о том, хороши или плохи аудиосообщения.

Пока что непонятно, когда функцией смогут воспользоваться все пользователи. В дальнейшем ее будут дорабатывать и расширять.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионера оштрафовали за оскорбительный пост во «Вконтакте» в адрес Путина. В своем посте, пенсионер, без использования нецензурных слов резко высказался в адрес Путина и приближенному к нему кругу лиц.