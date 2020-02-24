Пенсионера оштрафовали за оскорбительный пост во «Вконтакте» в адрес Путина

Суд посчитал, что он оскорбил власть в лице президента России Владимира Путина в социальной сети "ВКонтакте". Фото: Pixabay

Суд посчитал, что он оскорбил власть в лице президента России Владимира Путина в социальной сети "ВКонтакте". Фото: Pixabay

Динской райсуд Краснодарского края оштрафовал 70-летнего пенсионера Анатолия Лилейкина на 70 тыс. рублей.

Ему инкриминировали нарушение по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (Неуважение к власти в интернете).

Суд посчитал, что он оскорбил власть в лице президента России Владимира Путина в социальной сети «ВКонтакте», сообщает «МБХ медиа».

В своем посте, пенсионер, без использования нецензурных слов резко высказался в адрес Путина и приближенному к нему кругу лиц — в частности, упоминалась глава ЦИК Элла Памфилова. Пост уже удален.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителя Петербурга привлекли к административной ответственности за оскорбления в социальной сети. Соответствующее постановление сегодня, 6 сентября, вынес Выборгский районный суд.