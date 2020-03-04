Литвинова рассказала, что ее связывает с Земфирой

Литвинова рассказала, что ее связывает с Земфирой
Литвинова не любит говорить о личном. Фото: скрин YouTube

Она призналась, что живет с певицей в одной квартире. Их связывает крепкая дружба.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем актриса и кинорежиссер Рената Литвинова рассказала на YouTube-шоу Ксении Собчак. Она с теплом рассказала о Земфире, назвав ее «даром». Литвинова призналась, что всегда восхищалась ей, несмотря на непростой характер артистки. Женщина заявила, что они дружат уже 15 лет и что они делят одну студию на двоих.

Литвинова не стала говорить о личной жизни – она этого делать не любит. Напоминаем, что режиссер дважды была замужем, но с обоими мужчинами она развелась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в день гибели Цоя кавер его песни сделала Земфира. Особенно порадовал слушателей выбор певицы и то, что он пал именно на раннее творчество кумира.

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