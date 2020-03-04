Актриса Инна Макарова угодила в больницу

93-летняя артистка находится в московском учреждении. Пока что информацию официально не комментируют.

Об этом стало известно 4 марта. Обо всем сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники. Советская и российская актриса Инна Макарова оказалась в больнице из-за ухудшения самочувствия. По предварительным данным, ее состояние оценивается как тяжелое. Непонятно, что стало причиной госпитализации.

Напоминаем, что женщине уже исполнилось 93 года. За свою долгую жизнь она успела сняться в нескольких культовых фильмах, играла на сцене и даже приняла участие в телесериалах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Бали госпитализировали путешественника из России с подозрением на коронавирус.