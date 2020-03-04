Кристина Асмус забудет о правильном питании ради роли

Кристина Асмус забудет о правильном питании ради роли
Асмус будет есть 18 раз в день. Фото: @asmuskristina

Актриса собирается поправиться, чтобы сыграть пекаря в новом фильме.

Об этом стало известно 4 марта. Обо всем актриса Кристина Асмус рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она пишет, что наконец настал «самый кайфовый и долгожданный период». Девушка тут же опровергла информацию о беременности и заявила, что собирается есть 18 раз в день, чтобы набрать вес. Асмус собирается есть все «жирное, вредное и вкусное» – прям как ее муж.

Артистка предупредила подписчиков о том, чтобы они не пугались и помнили о ее «легальном жоре».

«Тот момент, когда можно поесть нормально»,

— радуются за звезду поклонники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кристина Асмус дразнит подписчиков интимными снимками. Актриса после скандала не перестает шутить о фильме «Текст».

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