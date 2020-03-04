Кристина Асмус забудет о правильном питании ради роли

Актриса собирается поправиться, чтобы сыграть пекаря в новом фильме.
Об этом стало известно 4 марта. Обо всем актриса Кристина Асмус рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она пишет, что наконец настал «самый кайфовый и долгожданный период». Девушка тут же опровергла информацию о беременности и заявила, что собирается есть 18 раз в день, чтобы набрать вес. Асмус собирается есть все «жирное, вредное и вкусное» – прям как ее муж.
Артистка предупредила подписчиков о том, чтобы они не пугались и помнили о ее «легальном жоре».
«Тот момент, когда можно поесть нормально»,
— радуются за звезду поклонники.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кристина Асмус дразнит подписчиков интимными снимками. Актриса после скандала не перестает шутить о фильме «Текст».