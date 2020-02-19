Кристина Асмус дразнит подписчиков интимными снимками

Кристина Асмус дразнит подписчиков интимными снимками
Асмус высмеяла всех хейтеров. Фото: https://www.instagram.com/asmuskristina/

Актриса после скандала не перестает шутить о фильме «Текст».

Об этом стало известно 19 февраля. Фотографию актриса Кристина Асмус выложила в Instagram-аккаунте. На ней девушка стоит в душе абсолютно голая. Черно-белый снимок Асмус сопроводила шуткой: «После «Текста» не отмыться». Она также поставила хештэг, высмеяв слухи о своей экстремальной худобе.

Напоминаем, что актриса снялась в «Тексте» в довольно откровенных постельных сценах, после чего ее раскритиковали подписчики. Они считали, что муж Асмус должен ее бросить после такого. Одно время артистка отбивалась от негативных комментариев, но сейчас, кажется, перестала сильно переживать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кристина Асмус снова в центре скандала: подписчиков возмутило фото.

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