Кристина Асмус снова в центре скандала: подписчиков возмутило фото

Актриса выложила провокационный снимок, который бурно обсуждают в сети.

Об этом стало известно 17 февраля. Актриса поделилась фотографией в своем Instagram-аккаунте. На снимке Кристина Асмус сидит в странной позе, высунув язык и закатив глаза. Девушка написала, что выбрала тот снимок, который ей самой кажется наиболее удачным. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни хвалят артистку за креативность, красивые длинные ноги и отличный наряд, другие же просят ее остановиться и вести себя приличнее.

«Классно, когда в «тихом омуте черти водятся»,

— пишут поклонники.

Люди также отметили, что Асмус в таком виде можно сниматься разве что в ужастиках. Ей бы подошла роль в «Вий», пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Асмус рассказала о помощнице-мошеннице. Девушка подчеркнула, что не сотрудничает ни с какой Еленой и объяснила, что произошло.