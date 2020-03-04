Певец Панайотов прокомментировал свое неучастие в «Евровидении»

Артист который год пытается попасть на конкурс, но ничего не выходит.

Певец Александр Панайотов написал пост, отреагировав тем самым на новости о том, что Россию на конкурсе «Евровидение» представит петербургская группа Little Big. Он не скрывал, что хотел бы поехать в Нидерланды и покорить Европу, но в очередной раз его не выбрали. Судя по слухам, Панайотов подает заявку на участие несколько лет назад.

«Ну что… Поехали дальше. Полный вперёд!»,

— написал он, прикрепляя свою фотографию.

В комментариях артистка поддержали коллеги и поклонники. Шаляпин написал, что всегда «за» Панайотова, а Ксана Сергиенко призвала его «забить».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лепс признался, что считает Панайотова перспективным участником Евровидения. Певец считает, у коллеги есть все шансы, чтобы победить.