Врач-диетолог рассказала о правильном употреблении яблок

Есть яблоки с кожурой считается полезным, но иногда этим можно нанести вред организму. Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала о пользе продукта при употреблении с кожурой и без нее.

По словам диетолога, кожура является «очень полезной частью продукта». Специалист отметила, что значительной проблемой многих людей является плохая работа желудочно-кишечного тракта.

Как сообщает радио Sputnik, пищевые волокна, присутствующие в кожуре яблок, способствуют тому, чтобы в организме «ничего не застаивалось». Второй их функцией является подкормка микробиот внутри человека.

Лизун рассказала, что продавцы начали обрабатывать яблоки воском для придания товару «более привлекательного вида». Она сообщила, что страшного ничего не произойдет, если такое яблоко съесть, но все же лучше перед потреблением его помыть теплой водой. Чистить яблоки специалист посоветовала тем, у кого появляется аллергическая реакция на воск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог перечислил продукты, вызывающие бессонницу.