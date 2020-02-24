Диетолог перечислил продукты, вызывающие бессонницу

Диетолог перечислил продукты, вызывающие бессонницу
Овощи. Фото: pixabay

Диетолог из Германии перечислил продукты, которые считаются полезными, но могут негативно отразиться на качестве сна. В списке оказались сырые овощи и салаты.

Эксперт по питанию Хайдрун Шуберт определил продукты, которые пробуждают организм, вместо того, чтобы успокоить его. По словам специалиста, их всего пять.

Так, в солодке содержится много глицирризиновой кислоты, которая повышает давление и может вызвать бессонницу. Как сообщает Focus, сырые овощи, чили и имбирь активизируют работу пищеварительного тракта и могут повысить температуру тела.

Кроме того диетолог советует не есть на ночь шоколад, а также не употреблять напитки с содержанием кофеина и зеленый чай.

Эксперт также порекомендовал людям, страдающим бессонницей, отказаться от поздних ужинов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что россиян предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу.

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