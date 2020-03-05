Тина Канделаки рассказала о подарках, которые не стоит дарить на 8 марта

Известная телеведущая Тина Канделаки рассказала о подарках, которые бы не хотела получить на Международный женский день.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram. По словам Канделаки, она не хотела бы стать обладателем сертификата на получение незабываемых эмоций от экстремальных видов спорта.

Телеведущая также отметила тенденцию, когда все передаривают друг другу брендовые платки. По ее словам, некоторые даже умудряются вручить друзьям подобные презенты, не раскрыв упаковку.

При этом она добавила, что всегда будет рада книге, спортинвентарю или абонементу в спортзал. Хорошим подарком, по мнению Канделаки, станет абонемент на курс массажа или в спа, а также косметика.

Подытожив журналистка написала, что волшебным эликсиром для всех девушек и женщин являются цветы.

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