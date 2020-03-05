Уборка и дети: россиянки рассказали, как проводят свой досуг

Почти две трети россиян посвящают свободное время уборке. Фото: pixabay

Почти две трети россиян посвящают свободное время уборке. Фото: pixabay

Почти две трети женщин в России большую часть свободного времени посвящают домашнему хозяйству, детям и даче.

Уборкой, детьми и дачей в свободное время занимаются 63% женщин. Еще 39% респонденток рассказали, что предпочитают смотреть телевизор, 32% — читать книги, 31% — общаться с друзьями. 28% опрошенных свободное время посвящено хобби.

По данным опроса ВЦИОМ, у 38% россиянок в будни остается от 4 до 7 часов свободного времени, у 22% — от 2 до 3 часов, у 10% — от 8 до 12, у 8% — свободны почтив весь день.

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