Названы самые популярные города России для путешествий

Из-за аномально теплой зимы у жителей России появился интерес к городам, в которых осталась холодная погода. Фото: Pixabay

Из-за аномально теплой зимы у жителей России появился интерес к городам, в которых осталась холодная погода. Фото: Pixabay

Самым популярным туристическим направлением для россиян зимой 2019-2020 стал город Сочи.

Согласно исследованию аналитиков компании Avito Недвижимость, вторым по популярности городом стала Москва, сообщает РИА «Новости».

Тройку лидеров замыкает поселок городского типа Красная Поляна- в пяти крупнейших городах этот горнолыжный курорт стал одним из самых востребованных направлений для зимнего отдыха.

Аналитики отмечают, что из-за аномально теплой зимы у жителей России появился интерес к городам, в которых осталась холодная погода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более тысячи путешественников из России рассказали о своем отношении к беспилотным поездам в рамках опроса. Первые беспилотные «Ласточки» планируют запустить в стране уже в 2021 году.