У россиян с Diamond Princess не выявили коронавирус

У россиян с Diamond Princess не выявили коронавирус
Перед выпиской пациенты пройдут повторный анализ. Фото: pixabay.com

У девяти россиян с круизного лайнера Diamond Princess, которые находились на карантине во Владивостоке, не выявили коронавируса.

«Вектор» прислал анализы, у всех девяти человек на коронавирус они отрицательные», — рассказали в Минздраве Приморья, сообщает РИА «Новости».

Перед выпиской пациенты пройдут повторный анализ.

Лайнер Diamond Princess оказался на карантине в Иокогаме из-за вспышки на нём коронавируса. Многие страны заявили о намерениях эвакуировать своих жителей. Из 3700 человек коронавирусом заболело 540. Карантин на лайнере был введен 3 февраля, когда там началась вспышка Covid-2019.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Японии, на лайнере, который находится на карантине с 5 февраля, заражению подверглась жительница России. В посольстве рассказали, что россиянку доставят в больницу, где обеспечат необходимым лечением. Помимо этого, сотрудниками посольства было подчёркнуто, что ситуация контролируется, а гражданам будет оказана необходимая помощь.

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У россиян с Diamond Princess не выявили коронавирус