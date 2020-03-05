В Петербурге открылось новое пространство «Точка кипения» в ГУАП

В Северной столице появилось новое городского пространство для коллективной работы — «Точка кипения – Санкт-Петербург. ГУАП».

Как сообщили в пресс-службе Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), открывшаяся 4 марта петербургская «Точка» стала 89 по счету площадкой коллективной работы в сети. Новое место будет специализироваться на профессиях и навыках будущего, которые будут здесь активно обсуждаться.

«В рамках трека «Новые технологии и рынки» мы намерены популяризировать и развивать направления «Беспилотные системы и летательные аппараты», «Киберфизические системы», «Робототехника» и «Интернет вещей», – рассказала в своем выступлении лидер новой «Точки кипения», ректор ГУАП Юлия Антохина.

На ближайший год у команды петербургской «Точки кипения» запланировано более 300 мероприятий, участниками которых по предварительным подсчетам станут около 15 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут открыть креативные пространства за счет бюджета.