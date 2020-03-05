Шнуров в стихах прокомментировал высказывание протоиерея Смирнова об образовании для девочек

Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о «ненужности» образования для девочек.

Шнуров с иронией заметил, что за такими словами стоит попытка свести всю жизнь женщины только к материнству и супружеству.

«Пусть готовятся уже/ К родам и до гроба./ Бабы будут замужем,/Ни к чему учеба!», — написал музыкант в Instagram.

Глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что вместо получения образования в школе девочки должны учиться материнству. Смирнов рассказал в эфире радиостанции «Радонеж» историю одной из прихожанок, которая решила не отправлять свою семилетнюю дочь в школу, а вместо этого она заставила ее нянчить ее остальных детей. По его словам, девочкам нечего делать в школе. Протоиерей считает, что там девочки могут научиться лишь зависти, обзыванию, сквернословию и хамству взрослым. А без образования девочка станет «готовой мамой и все будет уметь».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РПЦ гражданских жен приравняли к «бесплатным проституткам».