На Прибрежной произошло тройное ДТП, два водителя в больнице

На Прибрежной произошло тройное ДТП, два водителя в больнице
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Курортном районе Северной столицы произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате пострадал еще один автомобиль.

Авария случилась сегодня утром, 5 марта, на пересечении Приморского шоссе и Прибрежной улицы. По предварительной информации, 65-летний водитель Suzuki SX4 при выполнении левого поворота не предоставил преимущество встречному Opel, которым управлял 35-летний мужчина.

Как сообщает УГИБДД, в результате столкновения вторую иномарку отбросило на встречный автомобиль Mazda, за рулем которого находилась 66-летняя женщина.

Водители Opel и Mazda госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности аварии с участием пешехода. Под колеса легкового авто попал москвич.

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На Прибрежной произошло тройное ДТП, два водителя в больнице