Совфед рассмотрит поправки в Конституцию 11 марта

Совфед рассмотрит поправки в Конституцию 11 марта
Конституция Российской Федерации. Фото: kremlin.ru

Закон о поправках в Конституцию РФ внесён в проект повестки заседания Совета Федерации 11 марта, следует из размещенного документа на сайте Совфеда.

В проекте повестки отмечается, что Госдуму рассмотрит законопроект в третьем, окончательном чтении в тот же день.

Накануне президент России внес поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. В поправках Путина есть упоминание Бога и определение брака «как союза мужчины и женщины». Фраза «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога…» будет соседствовать с формулировками о том, что Россия — светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Президент также предлагает указать, что Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды».

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.

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