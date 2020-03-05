В Колпино мигрант приставал к 13-летней девочке

В колпино задержали грабителя. Фото: Рixabay
Злоумышленник задержан. Фото: Рixabay

В Колпино по горячим следам задержан мужчина, который подозревается в сексуальном преступлении в отношении школьницы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 3 марта сторож парка в Колпино позвонил в полицию и сообщил о том, что неизвестный мужчина пристает к девочке-подростку неподалеку от лодочной станции.

Наряд ППС полиции задержал безработного 20-летнего приезжего из Средней Азии. Стражи порядка установили, что задержанный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Мать потерпевшей уже написала заявление в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приезжего подозревают в изнасиловании семиклассницы в гостинице в Петербурге.

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