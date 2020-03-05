Жительница Тихвина с ножом напала на своего сожителя

В Ленинградской области в городе Тихвин на местного жителя напали с ножом. Серьезные порезы ему нанесла его сожительница.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в среду, 4 марта, в Тихвине. По данным правоохранителей, 54-летняя женщина, работающая дворников, ударила своего сожителя ножом во время пьяной ссоры.

Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в больницу с серьезными ранениями шеи, живота и ноги. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Подозреваемая в нападении на пострадавшего женщина задержана и доставлена в отдел полиции. Она стала фигурантом уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга задержан мужчина, который угрожал сотруднику магазина ножом.