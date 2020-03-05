Старинный особняк рядом с Исаакиевским собором собираются продать

В Петербурге выставили на торги историческое здание, которое находится неподалеку от Исаакиевского собора.

Обо всем сообщает Российский аукционный дом (РАД) сегодня, 5 марта. На аукционе продадут исторический особняк в пять этажей. Его площадь вместе с земельным участком составляет 2,5 тыс. кв.м. Из них 1,3 тыс. кв.м. отданы под коммерческое использование.

Это здание расположено в «Золотом треугольнике» города, на Большой Морской улице, 32А. Неподалеку находится станция петербургского метрополитена «Адмиралтейская», а Невский проспект всего в 400 метрах. Особняк был построен в конце XIX века для Русского банка. Состояние здание оценивается как хорошее.

Аукцион состоится 24 апреля. Заявки на участие в торгах будут принимать до 21 апреля. Начальная цена особняка составляет 350 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что исторический особняк на Каменноостровском станет гостиницей.