Довыборы на место скончавшегося депутата пройдут в Петербурге

Депутат Единой России Павел Зеленков умер 11 июня 2019 года.

Вопрос о проведении выборов решился на заседании горизбиркома сегодня, 5 марта. Провести их решено 7 июня. Такое предложение внесла заместитель председателя комиссии Алла Егорова. Решение было принято единогласно. Об этом сообщает Интерфакс.

Однако, комиссия не поддержала инициативу Алексея Березина, представляющего Партию Роста, о том, чтобы рассказать о довыборах в печатных СМИ, а не только в электронных.

Полномочия окружной избирательной комиссии возложены на территориальную — ТИК 19. Комиссия отказалась выбирать для этого горизбирком, несмотря на то, что его предлагали некоторые депутаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что избирком Петербурга может назначить довыборы в ЗакС. Комиссия несколько раз пыталась назначить избирательную кампанию.