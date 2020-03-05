Осужденный экс-глава «Ленэнерго» теперь работает в «Полис групп»

Строительная компания «Полис групп» сообщила об изменениях в совете директоров. На должность председателя совета директоров назначили бывшего главу «Ленэнерго» Андрея Сорочинского.

Как сообщает АБН, Сорочинский избран на пост председателя по решению учредителей группы компаний «Полис групп». В компании объяснили это тем, что сейчас компания пытается укрепить позиции на строительном рынке, а Сорочинский, в свою очередь, поспособствует повышению производственного и инвестиционного потенциала, а также проконтролирует переход на эффективную деятельность.

Компания также отметила более чем 15-летний успешный управленческий опыт нового председателя в петербургском правительстве и назвала его кандидатуру соответствующей компании.

Напомним, бывший глава «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и финансовый директор компании Денис Слепов разместили на депозитах в банке «Таврический» более 13 млрд рублей, принадлежащих «Ленэнерго», однако деньги так и не были возвращены. Сорочинский был приговорен к 2, 4 годам колонии, однако позже он получил амнистию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО.