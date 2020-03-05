В Пушкине выявлены нарушения при эксплуатации памятника «Усадебный дом Кокорева»

В Пушкине выявлены нарушения при эксплуатации памятника &#171;Усадебный дом Кокорева&#187;
Усадебный дом Кокорева. Фото: wikipedia.org

В Пушкинском районе прокуратура пришла с проверкой в объект культурного наследия регионального значения «Усадебный дом А.В. Кокорева».

Как сообщили в администрации Пушкинского района, сотрудники надзорного органа совместно со специалистами КГИОП, Роспотребнадзора и МЧС посетили усадебный дом Кокорева в Пушкине с целью проверки на содержание здания-памятника.

Согласно результатам проверки, ООО «Парадный Пушкин» допустило несколько грубых нарушений при эксплуатации усадьбы. Оказалось, что организация демонтировала несущие конструкции, а ремонт в доме проводился без необходимого на это согласования.

Также прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти начали реставрировать усадьбу Роткирхов.

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