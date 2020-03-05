Голунова направят на психиатрическую экспертизу по требованию СК

Голунова направят на психиатрическую экспертизу по требованию СК
Иван Голунов. Фото: @yurydud/ Instagram

Следственный комитет РФ назначил журналисту Ивану Голунову психолого-психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

СК настояли на экспертизе после того, как стало известно, что в раннем детстве Иван наблюдался у психиатра — его карточку наблюдения утилизировали в 2002 году, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в хранении наркотиков, однако сам фигурант утверждает, что вещества ему подбросили. Голунова отпустили за недоказанностью участия.

Задержание Голунова вызвало большой резонанс: в его поддержку выступили многие общественные деятели, в Москве прошла серия пикетов с требованием отпустить журналиста. Его отпустили 11 июня за неимением доказательств его вины. После задержания Голунова президент Владимир Путин снял с постов высокопоставленных полицейских, однако о результатах проверки в отношении тех, кто задерживал журналиста, СК не сообщал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что журналист Иван Голунов появился на заседании суда, одетый в бронежилет. Его также сопровождали сотрудники ФСБ, на лицах у них были маски.По словам адвоката журналиста, Сергея Бадамшина, его подопечный находится под государственной защитой, что объясняет такие меры безопасности. Несмотря на тщательную подготовку Голунова к появлению в зале суда, — бронежилет и трое сопровождающих сотрудников ФСБ.

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