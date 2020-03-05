Госдума упростила получение гражданства РФ для украинцев

Госдума упростила получение гражданства РФ для украинцев
Кроме того, депутаты сократили срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ до трех месяцев. Фото: Pixabay

Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Украинцев и белорусов могут признать носителями при условии, что они сами или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали в России.

Кроме того, депутаты сократили срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ до трех месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Новый указ гласит, что право на обращение с заявлением о приеме в гражданство в упрощенном порядке предоставляется украинским гражданам и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание в России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Госдума РФ гражданство украинцы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кокорин рассказал о возможном переходе в европейский клуб
Петербуржцам обещают «малиновое» лето в 2020 году
Поликлинику на Петроградской закрыли из-за девушки прилетевшей из Италии
Жириновский считает, что россиянам нужно избавиться от животных из-за ...
Контрабандист пытался провезти из Европы картины и посуду
Кокорин рассказал о том, как изменилась его жизнь после выхода из тюрьмы
Российско-финскую границу пересекли почти полтора миллиона раз
В Волхове пройдет фестиваль уличного искусства