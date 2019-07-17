Жителям Украины стало проще получить российское гражданство

Теперь все украинцы, приехавшие в Россию из Донецкой и Луганской областей, могут получить российский паспорт. Фото: pixabay

Теперь все украинцы, приехавшие в Россию из Донецкой и Луганской областей, могут получить российский паспорт. Фото: pixabay

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Теперь все украинцы, приехавшие в Россию из Донецкой и Луганской областей, могут получить российский паспорт, сообщает «РИА Новости».

Новый указ гласит, что право на обращение с заявлением о приеме в гражданство в упрощенном порядке предоставляется украинским гражданам и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание в России, ВНЖ, удостоверение беженца и свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые постоянно проживали в Донецкой и

Луганской области по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года.

Указ вступил в силу с 17 июля 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне относятся к украинцам так же, как украинцы относятся к россиянам.